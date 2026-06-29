«Открыла цены и чуть не упала» 29.06.2026, 16:45

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Иллюстративное фото

За эти деньги можно в тур съездить в Европу с отдыхом на море.

Белорусы возмущаются стоимостью отдыха в санаториях страны.

«Искала санаторий в Беларуси, открыла цены и чуть не упала, — пишет пользовательница Threads под ником polinakarakaeva. — За эти деньги можно в тур съездить в Европу, с отдыхом на море. Так там еще и без питания и особо программы никакой нет, кроме водички из скважины. Почему бы для граждан не сделать какие—то фиксированные цены?»

«Часто встречал: санаторий в Беларуси — это что—то для богатых! – пишет другой пользоватеь соцсети. — Я думал, это стеб, но жена после поиска и обзвона, сказала, что это правда жизни».

Многие белорусы в комментариях под постами рассказали о своих впечатлнгиях от цен на отдых в санаториях страны. Сайт Charter97.org приводит некоторые ответы:

— Один раз я так до Парижа доехала от злости на цены в белорусских санаториях. Ничего, я вижу, с тех пор не поменялось.

— Да, очень дорого. Дешевле семьей съездить куда—нибудь на море или в горы. Если нет дотаций от профсоюза или работы, обычному человеку это будет не по карману.

— Боюсь даже к пенсии это будет роскошью для меня, поеду чуть дальше.

— Наш сервис даже до Турции не дотягивает. Поэтому цены вызывают удивление.

— Я тоже знатно обалдела от цен, самое интересное, что как-то ездила в бассейн плавать в один ближайший санаторий, так как плавать больше негде было. Походила по нему, по зеленой зоне вдоль корпусов: для детей качели-горки из 90-х, сами корпуса ушатанные, линолеум с дырками, туалеты старые, мебель тоже из 90-х.

— Есть спрос у россиян, для них, цены как и везде, подымают до небес. Они же тупые, не понимают, что если очень дорого, то это не всегда того стоит.

— Так давайте для своих граждан делать доступные цены, а для остальных — такую как сейчас.

— Цены выставляют в расчете на то, что половину оплатят предприятие и профсоюз. За полную стоимость у нас только россияне могут отдыхать, да и то лишь потому, что им деваться некуда.

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