Курс доллара приблизился к психологической отметке 2 29.06.2026, 16:38

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Как на это реагируют белорусские обменники.

Доллар и евро дорожают третьи торги подряд на Белорусской валютно-фондовой бирже. На это реагируют обменники. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют в банках. Спойлер: стоимость доллара приближается к отметке в 3 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,96 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 2,905 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «МТБанк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа-Банке», «БНБ-Банке», «Статусбанке» — 2,897 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,38 рубля («Альфа-Банк», «Сбер Банк»), а ниже всего — в «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Статусбанке» (3,32 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банке», «БСБ Банке» — 3,31 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,75 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,58 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк», «Цептер Банк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,505 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк», «Статусбанк»).

Напомним, некоторые экономисты ожидали перемен в начале 2026 года на беларусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в 3 рубля.

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