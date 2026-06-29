Венгрия остановила выдачу виз в трех российских визовых центрах 2 29.06.2026, 16:23

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После ухода Орбана.

Венгрия приостановила прием документов на шенгенские визы в ряде российских городов, сообщается на сайте визового центра VFS Global.

Согласно распоряжению Генерального консульства Венгрии, с 29 июня прекращается прием заявлений в визовых центрах Казани, Самары и Уфы, пишет The Moscow Times.

Причины ограничений не раскрываются. «О возобновлении приема будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Как отмечали в АТОР, Венгрия была одной из наиболее удобных стран для получения шенгенской визы. Документы там рассматривали до 15 рабочих дней, а запись на их подачу была часто доступна даже на ближайшие даты. Записаться было проще, чем в консульства Италии или Испании. Венгрия выдала гражданам России в 2025 году около 24 тыс. шенгенских виз. Это меньше, чем лидеры по выдаче — Франция, Италия и Испания, каждая из которых выдала более 100 тыс. шенгенских виз россиянам.

Приостановка приема документов совпала по времени с политическими изменениями в Венгрии. Виктора Орбана на посту премьера сменил Петер Мадьяр. Орбан долгие годы выступал ключевым союзником Кремля в ЕС, неоднократно блокируя санкции против России, добиваясь исключения из санкционных списков близких к Кремлю людей и до последнего продолжая закупки нефти и газа в РФ. Мадьяр отмечал, что намерен вести с Москвой прагматичный диалог, поскольку Венгрия зависит от энергоресурсов из России.

Визовая политика ЕС в отношении россиян стала заметно менее благоприятной в этом месяце. Визовый центр Испании BLS увеличил срок рассмотрения заявлений на шенгенские визы до 45 дней, итальянский визовый оператор VMS увеличил срок обработки документов до 60 дней. Также россияне больше не смогут подавать заявления на кипрскую визу через визовые центры BLS International. Теперь документы принимают только в консульском отделе посольства в Москве.

Часть стран ЕС призвали Еврокомиссию пересмотреть правила выдачи виз россиянам. 4 июня одиннадцать стран Шенгенской зоны направили в Брюссель совместное письмо с предложением запретить въезд российских туристов, а 11 июня депутаты Европарламента от немецкого блока ХДС/ХСС поддержали идею полного запрета туристических шенгенских виз для граждан России.

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