Польша подписала соглашение со Швецией о закупке подводных лодок 29.06.2026, 16:01

Подводные лодки будут оснащены дизель-электрическим двигателем.

Польша подписала соглашение о закупке трёх шведских подводных лодок типа A26 в рамках программы «Орка», сообщает RMF24.

Контракт, заключенный в присутствии премьер-министра Дональда Туска и главы правительства Швеции Ульфа Кристерссона, предусматривает поставку современных подводных лодок с системой AIP, логистическую поддержку и промышленное сотрудничество.

Подводные лодки будут оснащены дизель-электрическим двигателем с системой AIP, что позволит им длительное время находиться под водой без всплытия, а первая из них должна поступить в состав ВМС Польши в 2030 году.

Польша должна получить три подводные лодки типа A26 класса Blekinge, которые строятся шведским концерном Saab Kockums для ВМС Швеции. В ноябре прошлого года Швеция была выбрана партнером программы «Орка», и обе страны подписали межправительственное соглашение, открывающее путь к реализации проекта.

По предварительным оценкам, стоимость программы может составить около 20 млрд злотых (более 5 млрд евро). Контракт должен охватывать не только строительство и поставку подводных лодок, но и логистический пакет, поддержку эксплуатации, обучение персонала и подготовку инфраструктуры, необходимой для их ввода в эксплуатацию.

Программа также предусматривает промышленное сотрудничество между Польшей и Швецией.

В настоящее время ВМС Польши имеют одну подводную лодку. Это судно типа Kilo, спущенное на воду в 1985 году. Аппарат был модернизирован и капитально отремонтирован; в период с 2020 по 2021 год корабль прошел не менее 10 ремонтов, но его текущее состояние неизвестно.

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