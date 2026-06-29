Первый электромобиль Ferrari раскупили вопреки волне критики 29.06.2026, 16:18

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Фото: Ferrari

Коммерческий успех итальянскую марку ожидал в Китае.

Первый полностью электрический автомобиль Ferrari — Luce — оказался коммерческим успехом в Китае, несмотря на волну критики дизайна и высокую цену. По данным CarNewsChina, все 88 автомобилей, выделенных для китайского рынка, были распроданы практически сразу после старта продаж, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

В Китае Ferrari Luce оценили в 3,988 млн юаней (около 587 тысяч долларов), что примерно на 7% дешевле европейской цены. При этом модель вышла на рынок в непростой для бренда момент — доля Ferrari в Китае сокращается на фоне стремительного роста местных производителей электромобилей.

Фото: Ferrari

Главным конкурентом называют BYD Yangwang U9. Китайский электрический суперкар стоит чуть более 260 тысяч долларов, развивает 1287 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 2,36 секунды, тогда как Ferrari Luce выдает около 1037 лошадиных сил и достигает первой «сотни» за 2,5 секунды.

Фото: Ferrari

Тем не менее покупатели сделали выбор в пользу итальянской марки. Эксперты отмечают, что для клиентов Ferrari ключевую роль играют не только технические характеристики, но и престиж бренда, эксклюзивность и статус владельца.

Фото: Ferrari

Теперь главным испытанием для новинки станут первые поставки и независимые обзоры. Именно они покажут, оправдает ли Ferrari Luce высокий интерес покупателей и сможет ли развеять сомнения, возникшие после премьеры.

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