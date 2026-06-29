Яхту Путина под охраной военных кораблей заметили у берегов Дании 2 29.06.2026, 15:37

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Конечный пункт назначения судна пока неизвестен.

У берегов Дании зафиксировали необычный российский морской конвой. По данным немецкого издания Bild, суперъяхта «Graceful», которую связывают с Путиным, прошла через Балтийское море в сопровождении российского эсминца и патрульного корабля (перевод — сайт Charter97.org).

По информации датской исследовательской группы DR Verifier, около полуночи яхта пересекла пролив Большой Бельт, а утром была замечена в районе острова Анхольт. При сохранении курса конвой должен был достичь района Скагена во второй половине дня. Маршрут подтверждается фотографиями судовых споттеров и данными сервисов морского мониторинга.

Особое внимание наблюдателей привлекло то, что транспондер яхты «Graceful» отключен с августа 2022 года. Из-за этого судно не передает данные о своем местоположении через автоматическую систему идентификации и фактически перемещается вне общедоступного отслеживания.

По данным издания, за движением конвоя с воскресенья наблюдают военно-морские силы Дании и береговая охрана Германии. В настоящее время сопровождение со стороны Дании осуществляет патрульный катер «P521 Freja».

По оценке Forbes, стоимость яхты Graceful превышает 100 миллионов евро. Конечный пункт назначения судна пока неизвестен.

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