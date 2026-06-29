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BMW выпустила более доступный X5 без лишних опций

  • 29.06.2026, 15:29
BMW выпустила более доступный X5 без лишних опций
Фото: BMW

Немецкий автогигант убрал дорогие дизайнерские элементы.

BMW представила новую версию кроссовера X5 под названием Original, сделав ставку на практичность вместо дорогих декоративных опций. Новинка дебютировала в Японии как одна из последних модификаций нынешнего поколения модели перед выходом полностью нового X5, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Автомобиль оснащается трехлитровым шестицилиндровым турбодизелем с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Силовая установка развивает 335 лошадиных сил и 700 Н·м крутящего момента. При этом инженеры не стали экономить на ключевых технических решениях: X5 Original сохранил адаптивную пневмоподвеску и систему подруливания задних колес.

Фото: BMW

Снижение стоимости удалось обеспечить за счет отказа от дорогих дизайнерских элементов. Покупателям предлагают лишь два цвета кузова — белый Alpine White и черный Black Sapphire, а также без спортивного пакета M Sport и других декоративных опций.

При этом список базового оснащения остается весьма богатым. В него входят третий ряд сидений с возможностью перевозки семи пассажиров, электропривод второго ряда для удобного доступа назад, комплекс электронных ассистентов Driving Assistant Professional и цифровой ключ Digital Key Plus.

Фото: BMW
Фото: BMW

Стоимость BMW X5 Original составляет около 80,2 тысячи долларов по текущему курсу. Новая версия демонстрирует, что премиальный кроссовер может сохранить важные технические преимущества и комфорт, отказавшись лишь от того, что не влияет на повседневную эксплуатацию.

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