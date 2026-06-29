Последствия тушения пожара в центре Минска: потолки текут, шкафы залиты 29.06.2026, 15:34

Фото: realt.by

В одной из квартир обвалился потолок.

Жительница дома на улице Ленина в Минске, в котором вчера произошел крупный пожар, рассказала о его последствиях. Также она опубликовала фото своей квартиры в соцсети Threads.

«Наш итог пожара на Ленина такой: Все потолки текут, шкафы залиты, техника под вопросоv, пишет минчанка под ником kkatyaromanova. - В соседней квартире обвалился потолок».

Многие минчане предложили свою помощь пострадавшим от пожара:

- Ребята я искренне вам сочувствую! Если у вас есть раскладушка, я живу в квартале от вас, в подобной квартире. Приходите и живите! Напишите в личку если могу чем-то помочь!

- Люди, держитесь. Может кто чем занимается, ковры, сушка мебели, может есть возможность помочь пострадавшим.

Все, кто хочет помочь жильцам своими силами: по уборке, финансово, вещами, чем угодно, поставьте плюс под этим постом. Попробуем что-нибудь организовать.

В комментариях прозвучали и претензии к пожарным:

- Был когда то на курсах в МЧС. И там как раз обсуждали два момента, вот эти дома вдоль проспекта. Что если полыхнет в таком, это проблема. Там стены двойные, а вместо изоляции между ними - сено и вата. И второй момент, вроде живём в 21 веке, а тушат они до сих пор водой как в каменном.

Многие также высказали опасения по поводу аварийности дома после тущения пожара и посоветовали обратиться в соответствующие службы:

- Это страшно, очень страшно. Необходимо срочно проверить здание на аварийность состояния. Неизвестно? выдержат ли стены после такого пролива. Надеюсь, этим уже занимаются/ Будьте осторожны!

- Я представляю, что там на верхних этажах творится. Будьте аккуратны, неизвестно, выдержит ли потолок после такого пролива.

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