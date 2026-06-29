Последствия тушения пожара в центре Минска: потолки текут, шкафы залиты
- 29.06.2026, 15:34
В одной из квартир обвалился потолок.
Жительница дома на улице Ленина в Минске, в котором вчера произошел крупный пожар, рассказала о его последствиях. Также она опубликовала фото своей квартиры в соцсети Threads.
«Наш итог пожара на Ленина такой: Все потолки текут, шкафы залиты, техника под вопросоv, пишет минчанка под ником kkatyaromanova. - В соседней квартире обвалился потолок».
Многие минчане предложили свою помощь пострадавшим от пожара:
- Ребята я искренне вам сочувствую! Если у вас есть раскладушка, я живу в квартале от вас, в подобной квартире. Приходите и живите! Напишите в личку если могу чем-то помочь!
- Люди, держитесь. Может кто чем занимается, ковры, сушка мебели, может есть возможность помочь пострадавшим.
Все, кто хочет помочь жильцам своими силами: по уборке, финансово, вещами, чем угодно, поставьте плюс под этим постом. Попробуем что-нибудь организовать.
В комментариях прозвучали и претензии к пожарным:
- Был когда то на курсах в МЧС. И там как раз обсуждали два момента, вот эти дома вдоль проспекта. Что если полыхнет в таком, это проблема. Там стены двойные, а вместо изоляции между ними - сено и вата. И второй момент, вроде живём в 21 веке, а тушат они до сих пор водой как в каменном.
Многие также высказали опасения по поводу аварийности дома после тущения пожара и посоветовали обратиться в соответствующие службы:
- Это страшно, очень страшно. Необходимо срочно проверить здание на аварийность состояния. Неизвестно? выдержат ли стены после такого пролива. Надеюсь, этим уже занимаются/ Будьте осторожны!
- Я представляю, что там на верхних этажах творится. Будьте аккуратны, неизвестно, выдержит ли потолок после такого пролива.