Трамп: Иран запросил встречу с США 2 29.06.2026, 14:58

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Глава Белого дома уверяет, что она должна пройти в Дохе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой провести встречу с американской стороной. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, переговоры должны состояться 30 июня в столице Катара – Дохе.

Отметим, американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика «перестанет существовать».

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