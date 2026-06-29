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Трамп: Иран запросил встречу с США

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  • 29.06.2026, 14:58
Трамп: Иран запросил встречу с США
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Глава Белого дома уверяет, что она должна пройти в Дохе.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой провести встречу с американской стороной. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

По его словам, переговоры должны состояться 30 июня в столице Катара – Дохе.

Отметим, американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика «перестанет существовать».

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