Трамп: Иран запросил встречу с США

Трамп: Иран запросил встречу с США2
- 29.06.2026, 14:58
Глава Белого дома уверяет, что она должна пройти в Дохе.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран выступил с инициативой провести встречу с американской стороной. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.
По его словам, переговоры должны состояться 30 июня в столице Катара – Дохе.
Отметим, американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика «перестанет существовать».