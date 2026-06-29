Сколько транспорта Минска оборудовано кондиционерами 2 29.06.2026, 14:21

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Могут ли выпускать автобусы без них в жару?

В Минске кондиционерами оборудованы 669 городских автобусов, 280 троллейбусов, 23 электробуса и 20 трамваев. Включать их водители должны с 1 мая по 30 сентября, если температура воздуха на улице – от +20°С и выше говорится в правилах «Минсктранса».

Если сравнить эти цифры с ежедневным выпуском транспорта на линии, получается около 66% наземного общественного транспорта. В феврале текущего года заместитель гендиректора «Минсктранса» Константин Гололобов отмечал, что на линии в Минске выходят около 1,5 тыс. единиц транспорта: 800 автобусов, 70 электробусов, 530 троллейбусов и 87 трамваев.

По видам транспорта разница заметная: кондиционировано автобусов – около 84%, троллейбусов – 53%, электробусов – 33%, трамваев – 23%.

Основной вопрос в жару – могут ли на линию выпускать транспорт без кондиционера. В Правилах автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных постановлением совмина №147 от 31 марта 2026 года, требования к автобусу сформулированы через техническую исправность, действующий допуск к участию в дорожном движении, видеорегистратор и аппаратуру спутниковой навигации. Кондиционер в перечне обязательного оборудования не указан.

Однако если кондиционер в транспорте установлен, в Минске его должны включать в теплый сезон при температуре от +20°С.

А при обновлении подвижного состава кондиционеры становятся обязательным условием. Ранее «Минсктранс» заявлял, что при закупке новой техники наличие системы охлаждения предусматривается в техзадании, поэтому доля транспорта с кондиционерами должна расти. Гололобов заявлял, что средний возраст подвижного состава на 1 января 2031 года по Минску составит 7,3 года. Увеличится и доля наземного электротранспорта - с 49,3% до 53,7%.

На 29 июня в Беларуси объявляли красный уровень опасности: по прогнозу, днем на большей части территории страны ожидалось +35..+39°С, в Минске – +33..+35°С.

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