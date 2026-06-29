В Литве июньская жара побила рекорд 29.06.2026, 14:19

+36,3°C.

Литовская метеорологическая служба сообщила, что в воскресенье в Друскининкае столбик термометра поднялся до 36,3°C, что стало новым температурным рекордом для июня.

Об этом рассказал синоптик Паулюс Старкус в эфире LRT.

Предыдущий рекорд для июня был установлен в 2019 году на станции в Кайшядорисе, где температура достигла 35,7°C.

«Теперь у нас есть новый абсолютный рекорд самой высокой температуры, когда-либо зафиксированной в июне», – сказал Старкус.

Meteo LT сообщила, что это уже восьмой суточный температурный рекорд, побитый в этом году. В 2025 году таких рекордов было зафиксировано всего 23, в 2024 году – 18, в 2023 году – 16, в 2022 году – 13, а в 2021 году – 6.

В период с 2021 по 2026 год рекорды жары в Литве фиксировались примерно в восемь раз чаще, чем рекорды холода.

Отметим, +37,6 градуса составляет новый абсолютный температурный рекорд июня в Беларуси.

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