Реальность по Путину

Реальность по Путину1
- Александр Роднянский
- 29.06.2026, 14:10
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Получилось нелепо.
Про вчерашнее выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» и интервью придворному Павлу Зарубину.
Целью явно было успокоить избирателей и объяснить им, что окружающая их реальность лучше, чем им почему-то кажется.
Получилось нелепо. И смешно.
«Россияне знают, что сторонники „Единой России“ никогда не были популистами и не устраивали погоню за рейтингами за счет пустых, невыполнимых обещаний», — сказал Путин.
Еще как знают. Они отлично все помнят — и повышение пенсионного возраста, и многочисленные обещания всего на свете. Например, не допустить роста цен на бензин.
«Дефицит бензина из-за ударов ВСУ есть, но не критичный», — сказал Путин.
Стоя битый час в очереди за 20 литрами бензина, гражданин России наверняка с пониманием отнесся к этим словам.
И к тому, что
«удары наносятся для подпитки информационной операции».
В эту минуту догорал очередной НПЗ — в Славянске на Кубани. Наверное, для «подпитки». Информационной операции.
Не забыл Владимир Путин и про войну.
Он гордо заявил, что «наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4–5 км от западной черты [Купянска]».
Учитывая, что наступают они с севера и востока, а в декабре прошлого года Путин уже объявил об «освобождении» Купянска, прозвучало очень убедительно.
«До города Сумы осталось где-то 10,5 км», — сказал Путин.
Где-то может и осталось. Но российской армии до Сум — 17 километров. И что важнее — это расстояние не менялось … с мая (!) 2025 года.
Ну и еще. Украина, по словам Путина, предложила России вести боевые действия только на территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области и отказаться от ударов вглубь. Но, заявил Путин, «спасать киевский режим в планы РФ не входит».
Понимаю. Удары по всей России — это от нежелания спасать «киевский режим». Логично.
Путин повторил свой тезис о том, что удары ВСУ имеют целью «породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше — довести до раскола в российском обществе».
Добились своего. Народное творчество свидетельствует. В пабликах встретил анекдот:
«Москва. Вечер. Пробка на Садовом. Среди машин ходит мужик, заглядывает в каждую. Подходит к старенькой „девятке“.
Мужик: «Уважаемый. Случилась беда. Террористы захватили Владимира Владимировича. Если не заплатим выкуп, угрожают облить его бензином и сжечь заживо. Пожалуйста, сколько вы можете дать?»
Водитель «девятки»: «Ну… литров пять, пожалуй, дам.»
Александр Роднянский, Telegram