Реальность по Путину 1 Александр Роднянский

29.06.2026, 14:10

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Фото: Getty Images

Получилось нелепо.

Про вчерашнее выступление Владимира Путина на съезде «Единой России» и интервью придворному Павлу Зарубину.

Целью явно было успокоить избирателей и объяснить им, что окружающая их реальность лучше, чем им почему-то кажется.

Получилось нелепо. И смешно.

«Россияне знают, что сторонники „Единой России“ никогда не были популистами и не устраивали погоню за рейтингами за счет пустых, невыполнимых обещаний», — сказал Путин.

Еще как знают. Они отлично все помнят — и повышение пенсионного возраста, и многочисленные обещания всего на свете. Например, не допустить роста цен на бензин.

«Дефицит бензина из-за ударов ВСУ есть, но не критичный», — сказал Путин.

Стоя битый час в очереди за 20 литрами бензина, гражданин России наверняка с пониманием отнесся к этим словам.

И к тому, что

«удары наносятся для подпитки информационной операции».

В эту минуту догорал очередной НПЗ — в Славянске на Кубани. Наверное, для «подпитки». Информационной операции.

Не забыл Владимир Путин и про войну.

Он гордо заявил, что «наши войска находятся на расстоянии от 2,5 до 4–5 км от западной черты [Купянска]».

Учитывая, что наступают они с севера и востока, а в декабре прошлого года Путин уже объявил об «освобождении» Купянска, прозвучало очень убедительно.

«До города Сумы осталось где-то 10,5 км», — сказал Путин.

Где-то может и осталось. Но российской армии до Сум — 17 километров. И что важнее — это расстояние не менялось … с мая (!) 2025 года.

Ну и еще. Украина, по словам Путина, предложила России вести боевые действия только на территории Донбасса, Запорожья и Херсонской области и отказаться от ударов вглубь. Но, заявил Путин, «спасать киевский режим в планы РФ не входит».

Понимаю. Удары по всей России — это от нежелания спасать «киевский режим». Логично.

Путин повторил свой тезис о том, что удары ВСУ имеют целью «породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а ещё лучше — довести до раскола в российском обществе».

Добились своего. Народное творчество свидетельствует. В пабликах встретил анекдот:

«Москва. Вечер. Пробка на Садовом. Среди машин ходит мужик, заглядывает в каждую. Подходит к старенькой „девятке“.

Мужик: «Уважаемый. Случилась беда. Террористы захватили Владимира Владимировича. Если не заплатим выкуп, угрожают облить его бензином и сжечь заживо. Пожалуйста, сколько вы можете дать?»

Водитель «девятки»: «Ну… литров пять, пожалуй, дам.»

Александр Роднянский, Telegram

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