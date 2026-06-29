ВСУ взорвали мост в Новоазовске 2 29.06.2026, 13:58

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Он играет ключевую роль в логистике Крыма.

Движение по мосту через реку Грузский Еланчик в районе оккупированного Новоазовска временно остановлено после серии украинских атак. Об этом сообщают источники оккупантов, пишет «Диалог».

По их данным, объект, который является частью трассы Р-280 «Новороссия» и соединяет Мариуполь, Мелитополь и Крым с Ростовской областью РФ, неоднократно попадал под удары. Также сообщается о поражении грузового автомобиля непосредственно на мосту.

Фото: t.me/Ukraine_365

Фото: t.me/Ukraine_365

Фото: t.me/Ukraine_365

Фото: t.me/Ukraine_365

По словам главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, именно возгорание техники могло привести к повреждению конструкции.

«На данный момент все оцеплено полицией и военными, проезд через мост закрыт», – заявил он.

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