Как клубника со сливками стала «настоящей иконой» Уимблдона 29.06.2026, 14:05

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Фото: Getty/iStock

Традиция уходит корнями в прошлое без холодильников.

Клубника со сливками уже давно считается одним из главных символов Уимблдонского теннисного турнира. Однако история знаменитого десерта началась задолго до того, как на кортах стали проводить соревнования по большому теннису, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают историки, еще во времена, когда нынешний Всеанглийский клуб занимался исключительно крокетом, его гостям уже подавали клубнику со сливками. В викторианской Англии этот десерт был неотъемлемой частью летних садовых праздников, благотворительных мероприятий и матчей по крикету. В конце XIX века жители Лондона, по оценкам современников, съедали летом до 12 миллионов ягод в день.

Популярность блюда объяснялась не только вкусом, но и сезонностью. До появления холодильников свежая клубника была доступна лишь несколько недель в году — с конца весны до начала июля. Именно на этот период традиционно приходился и Уимблдонский турнир, благодаря чему десерт естественным образом стал его визитной карточкой.

Ситуация изменилась с развитием холодильных технологий в конце XIX — начале XX века. Возможность перевозить и хранить продукты сделала клубнику доступной практически круглый год, а само понятие «сезонного продукта» постепенно утратило прежнее значение.

Тем не менее на Уимблдоне традиция сохранилась. Сегодня миска клубники со сливками остается одним из самых доступных угощений турнира. За время соревнований зрители съели почти два миллиона ягод.

Историки считают, что популярность этого десерта связана не только с гастрономией. Для многих гостей турнира клубника со сливками стала своеобразным напоминанием об эпохе, когда приход лета действительно ощущался благодаря короткому сезону свежих ягод. Именно эта связь с прошлым и делает простое лакомство одной из самых узнаваемых традиций мирового тенниса.

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