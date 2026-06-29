Песков: Лукашенко не передавал сообщений от Зеленского 6 29.06.2026, 14:30

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Дмитрий Песков

В Кремле заявили, что каналы для диалога с Киевом должны оставаться закрытыми.

Лукашенко не передавал главе Путину никакого послания от президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Путина ответил: «Нет» на вопрос, является ли Лукашенко неформальным каналом связи с Киевом. Песков заявил, что каналы для диалога с Киевом должны оставаться закрытыми.

В то же время представитель Кремля заявил, что тема Украины «затрагивалась в неформальной беседе Путина и Лукашенко».

26 июня сообщалось, что Лукашенко прибыл в резиденцию российского лидера Владимира Путина на Валдае. Заявлений для СМИ по итогам встречи не было.

29 июня диктатор Лукашенко после встречи с правителем России Владимиром Путиным отправился к лидеру Китая Си Цзиньпину.

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