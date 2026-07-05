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Украинская авиация сбросила авиабомбу на оккупантов в центре Константиновки

  • 5.07.2026, 20:19
  • 1,622
Украинская авиация сбросила авиабомбу на оккупантов в центре Константиновки

Видео.

Украинская авиация начала сбрасывать авиабомбы на россиян в центре города Константиновка в Донецкой области. Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал «Соняшник».

В этом видео показано, как украинский истребитель МиГ-29 сбросил авиабомбу по скоплению вражеских операторов дронов в промышленной зоне Константиновки. В результате взрыва здание практически полностью уничтожено.

В группировке войск «Восток» на своей странице в Facebook отметили, что Константиновка входит в их зону ответственности. Военные подчеркнули, что город находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, однако в отдельных районах продолжаются постоянные боевые столкновения.

«Попытки россиян проникнуть в город выявляются, оккупанты уничтожаются, а также наносится огневой удар по логистическим путям и местам сосредоточения живой силы захватчиков», - рассказали в группировке войск «Восток».

Кроме того, военные 19-го армейского корпуса также подтвердили информацию о том, что Константиновка находится под контролем подразделений Сил обороны Украины. Они опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы «полном захвате города».

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