Украинская авиация сбросила авиабомбу на оккупантов в центре Константиновки 5.07.2026, 20:19

1,622

Видео.

Украинская авиация начала сбрасывать авиабомбы на россиян в центре города Константиновка в Донецкой области. Одно из таких видео опубликовал Telegram-канал «Соняшник».

В этом видео показано, как украинский истребитель МиГ-29 сбросил авиабомбу по скоплению вражеских операторов дронов в промышленной зоне Константиновки. В результате взрыва здание практически полностью уничтожено.

В группировке войск «Восток» на своей странице в Facebook отметили, что Константиновка входит в их зону ответственности. Военные подчеркнули, что город находится под контролем подразделений Сил обороны Украины, однако в отдельных районах продолжаются постоянные боевые столкновения.

«Попытки россиян проникнуть в город выявляются, оккупанты уничтожаются, а также наносится огневой удар по логистическим путям и местам сосредоточения живой силы захватчиков», - рассказали в группировке войск «Восток».

Кроме того, военные 19-го армейского корпуса также подтвердили информацию о том, что Константиновка находится под контролем подразделений Сил обороны Украины. Они опровергли заявление российского диктатора Владимира Путина о якобы «полном захвате города».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com