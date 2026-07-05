Россияне стали пересаживаться с автомобилей на лошадей 1 5.07.2026, 20:06

Иллюстрационное фото

На фоне ситуации с топливом в России.

В России наблюдается резкий рост продаж лошадей в сельской местности на фоне текущей ситуации с топливом. На это обратил внимание Mash. Если раньше одну лошадь заказчики могли забрать только через несколько месяцев, то сейчас только за несколько недель могут забрать до восьми животных.

«Жители сел все чаще покупают четвероногих вместо внедорожников — так выходит дешевле добираться по бездорожью, ездить в лес, на сенокос и заниматься хозяйством», — отмечают авторы канала, ссылаясь на очевидцев. По их данным, за последний месяц некоторые заводчики продали или забронировали по 7–8 животных, тогда как раньше лошадь могла ждать хозяина 2–3 месяца.

Рост спроса на лошадей связан с ситуацией на рынке топлива. Сейчас цены на лошадей варьируются от 100 до 200 тысяч рублей в зависимости от возраста, породы и подготовки. Расходы на содержание животного включают в себя: расчистку копыт, замену подков, покупку сена и подкормок.

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