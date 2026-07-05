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Российский «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы

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  • 5.07.2026, 19:38
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Российский «Газпром» открыл набор в мобильные огневые группы

Для защиты своих объектов от дронов.

«Газпром» договорился с Минобороны РФ о создании мобильных огневых групп (МОГ), которые будут защищать объекты компании, в том числе от атак беспилотников. Об этом пишет «Эхо» со ссылкой на внутренние документы газовой монополии. Желающие служить в МОГ должны пройти медкомиссию, «тщательный отбор» и двухмесячную подготовку. Утверждается, что с ними будут заключать трехлетний контракт о пребывании в мобилизационном резерве, позволяющий совмещать гражданскую работу с военными сборами.

Согласно документам, основной задачей МОГ будет «патрулирование и защита объектов газоснабжения». При этом во время сборов резервистов также могут задействовать для охраны другой критически важной инфраструктуры, но «только на территории региона, в котором был заключен контракт», уверяют в «Газпроме». Бойцам МОГ обещают сохранение средней зарплаты, ежемесячную компенсацию от работодателя в 200 тыс. рублей за участие в сборах и дополнительные выплаты от Минобороны. Кроме того, таким контрактникам будут предоставлять трехразовое питание, обмундирование, лечение, страхование жизни и бесплатный проезд к месту сборов и обратно. При этом резервисты не считаются действующими военнослужащими.

Впоследствии контракт можно продлить: на три года, пять лет или меньший срок, если человек достигает возрастного порога: для рядовых и прапорщиков он составляет 52 года, для младших офицеров — 57 лет, для старших офицеров — 62 года.

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