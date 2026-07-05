Великобритания, Италия и Япония разрабатывают новый истребитель 2 5.07.2026, 19:15

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Иллюстрационное фото: Reuters

С управлением на основе ИИ.

Великобритания, Италия и Япония подписали контракт на 6,14 миллиарда долларов для продолжения совместной разработки боевого самолета нового поколения, сообщает The Japan Times.

Проектом руководит специально созданное совместное предприятие Edgewing, штаб-квартира которого находится в Великобритании, а возглавляет его итальянский специалист. В консорциум входят гиганты оборонной промышленности: британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries.

Результатом совместной работы станет двухдвигательный стелс-истребитель шестого поколения. Разработчики планируют, что машина заступит на боевое дежурство к 2035 году в качестве многоцелевого воздушного командного пункта, оснащенного искусственным интеллектом и «оружием направленной энергии». Новый истребитель будет иметь длину около 20−21 метра и характерное широкое крыло. По габаритам он будет сопоставим с тяжелым американским F-15.

Самолет сможет развивать сверхзвуковую скорость и подниматься на высоту почти 20 километров. Планируемая дальность полета на одной заправке составит более 1500 километров, что позволит эффективно действовать в Индо-Тихоокеанском регионе и Северной Атлантике. Грузоподъемность истребителя окажется вдвое выше, чем у F-35A, причем все вооружение будет спрятано во внутренних отсеках для обеспечения скрытности. Самолет планируют оснастить системами радиоэлектронной борьбы, передовыми радарами и микроволновым оружием высокой мощности.

Кабина пилота будет напоминать летающий командный центр. Нейросети объединят данные со всех датчиков, вывод информации будет производиться через дополненную реальность. Кроме того, открытая архитектура программного обеспечения позволит легко обновлять системы самолета и интегрировать в боевую работу беспилотники, которыми истребитель сможет управлять в ходе боя.

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