В Нидерландах открыли инновационный центр гуманоидных роботов 5.07.2026, 18:22

Иллюстрационное фото

Европа бросает вызов Китаю.

В Нидерландах, недалеко от Роттердама, официально начал работу Центр применения гуманоидных роботов (HAC).

Цель этой платформы — объединение усилий бизнеса, ученых и технических специалистов для преодоления значительного отставания Европы от США и Китая в области робототехники.

В помещении хаба уже продемонстрировали первых белых андроидов, работающих в сопровождении четвероногого робота-собаки.

Генеральный директор центра Эверт Яап Лугт отметил, что благодаря развитию искусственного интеллекта технологии эволюционируют с головокружительной скоростью. По его прогнозам, уже через пять лет человека невозможно будет отличить от андроида с расстояния пяти метров. Руководитель также предсказал будущее, в котором управляемые искусственным интеллектом роботы-компаньоны смогут заменять умерших близких, обладая идентичной внешностью и манерой поведения.

Центр призван помочь коммерческим компаниям интегрировать роботов в производственные процессы для решения кадровых и логистических проблем. В частности, нидерландские строительные компании, занимающиеся возведением сборных сооружений, планируют задействовать первого гуманоидного робота на строительной площадке уже до конца года. По словам представителей отрасли, нехватка рабочей силы препятствует выполнению правительственного плана по строительству 100 000 единиц жилья в год, поэтому круглосуточное производство с использованием андроидов должно сделать жилье более доступным и ускорить темпы его строительства.

В настоящее время мировой рынок робототехники практически полностью контролируется Китаем. По данным аналитиков Barclays, в прошлом году на долю КНР пришлось 85% всех установленных в мире гуманоидных роботов, активно работающих в отелях, торгово-развлекательных центрах и на заводах. Руководство HAC предупреждает, что пассивность Европы во внедрении этих технологий угрожает будущим экономическим моделям общества. Поскольку догнать лидеров в сфере производства сложно, европейский центр планирует сосредоточиться на лидерстве в области практического применения и интеграции этих технологий в повседневную жизнь и бизнес.

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