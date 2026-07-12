Ученые выяснили, как кофе влияет на организм 12.07.2026, 13:09

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Это не только бодрость.

Новые исследования поставили под сомнение распространенное мнение о том, что кофе помогает бороться с тревожностью и депрессией. При этом ученые нашли все больше доказательств того, что регулярное употребление напитка может положительно влиять на здоровье печени, пишет «Курсор».

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что связь между употреблением кофе и более низким уровнем тревожности или депрессии может объясняться не самим напитком, а образом жизни людей. После учета таких факторов, как возраст, физическая активность, питание, курение, уровень дохода и образование, статистически значимый эффект практически исчез.

Вместе с тем результаты других исследований свидетельствуют о возможной пользе кофе для печени. По данным специалистов, регулярное употребление напитка связано с меньшим накоплением жира в органе, снижением воспалительных процессов и риском развития цирроза и некоторых заболеваний печени.

Ученые объясняют этот эффект сочетанием кофеина, антиоксидантов и других природных соединений, содержащихся в кофейных зернах. По их словам, положительное влияние наблюдается даже у людей, предпочитающих кофе без кофеина.

Исследователи также отмечают, что употребление кофе не связано с повышением долгосрочного риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако сразу после чашки кофе артериальное давление может временно повышаться, поэтому врачи рекомендуют не употреблять напиток непосредственно перед его измерением.

Специалисты подчеркивают, что кофе не следует рассматривать как средство лечения психических расстройств. При этом накопленные научные данные указывают на то, что при умеренном потреблении напиток может стать частью здорового образа жизни и оказывать благоприятное влияние на некоторые функции организма.

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