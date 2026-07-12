В Минске сдается квартира за 15 тысяч рублей в месяц 2 12.07.2026, 13:48

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Белорусов удивила не только стоимость аренды, но и интерьер жилья.

В соцсети Threads показали четырехкомнатную квартиру площадью 207 м² в центре Минска, которую сдают за 15 тысяч рублей в месяц. Объявление вызвало бурное обсуждение — пользователей удивила не только стоимость аренды, но и интерьер жилья, заметило «Зеркало».

«Сдается квартира в Минске за 15 000 BYN в месяц. Дом Чижа — улица Сторожевская, 6 4-комнатная квартира. Площадь 207 м². 3 раздельные спальни + гостиная комната.

Санузел в каждой комнате + гостевой. 11 этаж, вид на Свислочь. Есть подземный паркинг» — написали в ветке соцсети.

Многих комментаторов такая цена удивила. А некоторых — еще и интерьер:

«В шикарную 4-х комнатную квартиру, в центре Минска, возьму 14 человек на подселение».

«Умеют же люди деньги воровать».

«Забавно думать, что в Беларуси кто-то может себе это позволить».

«С зарплаты возьму на 20 минут».

«Ну прикоснулась к дарагому, пойду думать, кто этот счастливчик за аренду 5 зарплат среднего белоруса… Эх. А можно еще подъезд показать, так ради интереса, как человек будет подниматься в обычном лифте в квартиру за 15 тыщ. Ой, кажись, давление от ваших нулей прихватило».

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