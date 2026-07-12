В Минске сдается квартира за 15 тысяч рублей в месяц

В Минске сдается квартира за 15 тысяч рублей в месяц2
- 12.07.2026, 13:48
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Белорусов удивила не только стоимость аренды, но и интерьер жилья.
В соцсети Threads показали четырехкомнатную квартиру площадью 207 м² в центре Минска, которую сдают за 15 тысяч рублей в месяц. Объявление вызвало бурное обсуждение — пользователей удивила не только стоимость аренды, но и интерьер жилья, заметило «Зеркало».
«Сдается квартира в Минске за 15 000 BYN в месяц. Дом Чижа — улица Сторожевская, 6 4-комнатная квартира. Площадь 207 м². 3 раздельные спальни + гостиная комната.
Санузел в каждой комнате + гостевой. 11 этаж, вид на Свислочь. Есть подземный паркинг» — написали в ветке соцсети.
Многих комментаторов такая цена удивила. А некоторых — еще и интерьер:
«В шикарную 4-х комнатную квартиру, в центре Минска, возьму 14 человек на подселение».
«Умеют же люди деньги воровать».
«Забавно думать, что в Беларуси кто-то может себе это позволить».
«С зарплаты возьму на 20 минут».
«Ну прикоснулась к дарагому, пойду думать, кто этот счастливчик за аренду 5 зарплат среднего белоруса… Эх. А можно еще подъезд показать, так ради интереса, как человек будет подниматься в обычном лифте в квартиру за 15 тыщ. Ой, кажись, давление от ваших нулей прихватило».