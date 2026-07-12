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Лукашенко проговорился о проблеме

  • 12.07.2026, 14:38
Лукашенко проговорился о проблеме

Про пакистанцев это диктатор вспомнил, конечно, зря.

Обещанные еще год назад 150 тысяч пакистанцев до Беларуси так и не доехали. Но Лукашенко не отчаивается и верит, что проблему дефицита кадров в Беларуси можно решить и без белорусов. Дефицитные трудовые кадры он решил поискать в Узбекистане, пишет planbmedia.io.

«У нас узбеков любят. Прежде чем пакистанцы… Хочу, чтобы ваши люди к нам приезжали семьями», — сказал Лукашенко на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Про пакистанцев это Лукашенко вспомнил, конечно, зря. Обещанных им 150 тысяч пакистанцев в Беларуси уже больше года ждут. Потому что оказалось, что кроме большой и чистой любви Беларуси больше нечего предложить массовым трудовым мигрантам.

Поэтому трудовая миграция в Беларусь, мягко говоря, не очень массовая. По данным департамента по гражданству и миграции, в конце 2025 года в стране было только 32 тысячи трудовых мигрантов. Так что Лукашенко не скупился на обещания.

«Бесплатное образование, здравоохранение — все это бесплатно, как нашим белорусам в равные условия. В городе надо немножко подождать, и жилье будет, все. Нам люди нужны, и желательно из Узбекистана. Очень хорошие люди», — распинался он.

И было ради кого. Потому что людей в Узбекистане, в отличие от Беларуси, много. Эта страна — самое густонаселенное государство Средней Азии. За тридцать лет его население выросло с 21 до почти 38 миллионов человек. Так что президент Мирзиёв был в принципе не против, чтобы поделиться.

«Жилье даже дают», — поддакнул он.

Пока правда трудовые ресурсы из Узбекистана за бесплатным жильем в Беларусь не ломятся. Хотя узбекистанцы являются одной из самых крупных групп трудовых мигрантов, их общая численность в стране не впечатляет. На конец 2025 года в Беларуси работало всего 3600 граждан Узбекистана. Явно недостаточно, чтобы заменить 600 тысяч уехавших из страны белорусов.

Причем ради того, чтобы заманить трудовых мигрантов беларуские власти готовы пообещать им то, чего у самих белорусов нет. Как похвастался губернатор Гродненской области Юрий Караев, иностранных рабочие на местных предприятиях АПК получают от 2,5 до 3 тысяч рублей. Средняя зарплата рядового белорусского работника в сельском хозяйстве составляет от 1500 до 1800 рублей.

«Сегодня мы договаривались о том, чтобы Узбекистан (узбекские инвесторы) пришли в Витебскую, допустим, область, взяли участки земель», — пообещал Лукашенко.

Белорусским фермерам белорусские власти так щедро белорусские земли не раздают. Потому что от белорусов белорусским властям сплошное беспокойство. Работать по 12 часов не хотят, а вместо этого хотят странного. И власти давно бы уже белорусов кем-нибудь заменили, да вот только желающих найти не могут.

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