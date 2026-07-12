«Мадяр» сообщил о поражении 14 российских судов за ночь

«Мадяр» сообщил о поражении 14 российских судов за ночь3
- 12.07.2026, 11:47
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Появилось видео атак.
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео, на котором, по его утверждению, показаны результаты поражения 14 российских судов в Азовском море в ночь на 12 июля.
Как сообщил Бровди в социальных сетях, среди поврежденных объектов были 10 танкеров и 4 парома.
Он также заявил, что за неделю с 6 по 12 июля подразделения Сил беспилотных систем якобы поразили около 90 судов в Азовском море. Речь идет о танкерах, буксирах, паромах и сухогрузах.
Кроме того, командующий сообщил об атаке на объект, который назвал «Крымским рубильником». По словам Бровди, подтверждающие материалы будут опубликованы позднее.