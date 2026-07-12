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«Мадяр» сообщил о поражении 14 российских судов за ночь

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  • 12.07.2026, 11:47
  • 3,398
«Мадяр» сообщил о поражении 14 российских судов за ночь
Роберт «Мадяр» Бровди

Появилось видео атак.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди опубликовал видео, на котором, по его утверждению, показаны результаты поражения 14 российских судов в Азовском море в ночь на 12 июля.

Как сообщил Бровди в социальных сетях, среди поврежденных объектов были 10 танкеров и 4 парома.

Он также заявил, что за неделю с 6 по 12 июля подразделения Сил беспилотных систем якобы поразили около 90 судов в Азовском море. Речь идет о танкерах, буксирах, паромах и сухогрузах.

Кроме того, командующий сообщил об атаке на объект, который назвал «Крымским рубильником». По словам Бровди, подтверждающие материалы будут опубликованы позднее.

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