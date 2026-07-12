В Минске пустили под пресс больше двух десятков авто

В Минске пустили под пресс больше двух десятков авто1
- 12.07.2026, 11:20
Речь о бесхозном транспорте.
В Минске в 2026 году утилизировали более двух десятков автомобилей, которые длительное время находились без присмотра и имели признаки бесхозного транспорта.
Как сообщили в администрации Первомайского района столицы, очередная партия неэксплуатируемых машин была отправлена на утилизацию после того, как владельцы не приняли меры для их сохранения.
«Всего в 2026 году под пресс ушло 22 автомобиля, автовладельцы которых не приняли мер по сохранению своего транспорта», — говорится в сообщении ведомства.
По данным администрации, у машин были зафиксированы признаки запущенности: разбитые стекла, спущенные колеса, серьезные повреждения кузова и другие неисправности.
Владельцам ранее выдавали предписания привести транспорт в порядок, однако необходимые действия предприняты не были. После этого автомобили эвакуировали на специализированную стоянку, а затем передали на утилизацию.
Власти отмечают, что работа по выявлению заброшенных автомобилей в городе продолжается на постоянной основе. Минчан призывают следить за состоянием своего транспорта и не оставлять машины надолго без присмотра во дворах и на общественных территориях.