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Люди начали доверять ИИ-лицам больше, чем реальным

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  • 12.07.2026, 12:02
Люди начали доверять ИИ-лицам больше, чем реальным
Фото: magnific.com

Неожиданное исследование.

Психологи установили, что созданные искусственным интеллектом портреты вызывают у пользователей более высокий уровень автоматического доверия, чем фотографии настоящих людей, несмотря на то, что визуально они могут казаться менее реалистичными. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Journal of Vision.

Международная группа исследователей из Ланкастерского, Стэнфордского и Калифорнийского университетов провела серию экспериментов с участием сотен добровольцев для оценки восприятия лиц нового поколения. Ученые впервые протестировали изображения, созданные при помощи современной технологии диффузионных нейросетей. Эти алгоритмы находятся в открытом доступе и позволяют генерировать высококачественные портреты без каких-либо технических навыков.

В ходе первого теста участникам демонстрировали случайную подборку из 96 мужских и женских лиц разных возрастов и рас, предлагая определить их подлинность. Средняя точность распознавания составила всего 58,4%, что едва превышает показатели случайного угадывания при подбрасывании монеты. При этом добровольцы парадоксальным образом оценили портреты от новейших диффузионных моделей как менее реалистичные по сравнению с графикой генеративно-состязательных сетей (GAN) предыдущего поколения.

Однако второй этап тестирования, где респонденты оценивали степень надежности лиц по шкале от 1 до 7, выявил психологический феномен. Фотографии реальных людей получили самый низкий средний балл доверия — всего 4,03. Изображения от старых GAN-моделей набрали 4,36 балла, а портреты от современных диффузионных сетей оказались абсолютными лидерами с результатом 4,70 балла. Авторы работы пришли к выводу, что суждения о реалистичности картинки и подсознательном доверии к человеку управляются двумя совершенно разными когнитивными механизмами мозга.

Подобный парадокс восприятия несет в себе скрытую угрозу для общественной безопасности. Демократизация и доступность генеративных инструментов позволяют злоумышленникам массово создавать фальшивые профили для проведения финансовых махинаций, кражи цифровой личности, романтического мошенничества и таргетированного распространения политической дезинформации. Высокий уровень доверия к искусственным лицам может привести к общему размыванию авторитета реальных медиаплатформ и снижению бдительности интернет-пользователей.

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