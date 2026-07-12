Рубио получил беспрецедентные полномочия в отношении Венесуэлы 2 12.07.2026, 12:25

Марк Рубио

Фото: Reuters

Вице-президент США фактически координирует ключевые направления работы венесуэльских властей.

Спустя шесть месяцев после смены власти в Венесуэле США получили беспрецедентное влияние на финансовую систему, нефтяную отрасль и работу государственных институтов страны, сообщает The New York Times.

Издание со ссылкой более чем на десяток американских и венесуэльских чиновников сообщило, государственный секретарь США Марк Рубио фактически координирует ключевые направления работы венесуэльских властей.

Издание отмечает, что такого уровня влияния одного американского чиновника на суверенное государство современная история «практически не знала».

По информации собеседников газеты, Рубио поддерживает постоянную связь через WhatsApp с Делси Родригес, после смены власти исполняющий обязанности руководителя страны при поддержке Вашингтона.

Несмотря на регулярные контакты, журналисты отмечают, что отношения между сторонами нельзя назвать равноправными.

По данным NYT, Министерство финансов США получает доходы от основной части венесуэльского экспорта, после чего денежные средства возвращаются через банковскую систему страны.

При этом американская сторона определяет, на какие цели могут тратиться деньги и кто вправе ими распоряжаться. Такой механизм позволил прекратить коррупционные схемы и защитить государственные доходы от требований кредиторов.

В то же время Родригес, как отмечают источники, оказалась зависима от решений Вашингтона, поскольку без согласованного финансирования не может обеспечивать выплаты зарплат и поддержку национальной валюты.

Кроме того, по информации газеты, Рубио контролирует санкционную политику США по Венесуэле, реформирование нефтяной отрасли, а также участвует в согласовании важнейших кадровых решений, включая назначение министра обороны.

Авторы публикации утверждают, что американское влияние затрагивает не только внутреннее управление, но и международную деятельность Каракаса. В частности, NYT приводит пример с поездкой Родригес в Индию, о которой Рубио сообщил ранее официальным властям Венесуэлы.

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