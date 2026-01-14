Венесуэла принялась обвинять Россию 6 14.01.2026, 14:14

Москва фактически сдала Мадуро.

В окружении венесуэльских властей в неформальных разговорах выражают разочарование позицией Москвы, упрекая Кремль в неспособности и отсутствии желания защитить своего союзника — экс-диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, захваченного в начале года американским спецназом. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам венесуэльских чиновников, а также представителей российских и кубинских спецслужб, на помощь которых рассчитывал Каракас, системы разведки так и не смогли выявить уязвимые места в системе безопасности или предупредить о надвигающейся угрозе. Это произошло несмотря на неоднократные публичные заявления президента США Дональда Трампа о намерении добиться смены власти в Венесуэле.

Отдельные претензии касаются и российских систем противовоздушной обороны. Как утверждают источники агентства, зенитные комплексы С-300 и «Бук-М2» не справились с задачей защиты воздушного пространства страны от действий американских военных. При этом, по словам собеседников, Россия не обеспечила необходимого технического сопровождения, без которого эффективная работа этих систем оказалась невозможной.

Проблемы, как отмечают венесуэльские чиновники, возникли и в сфере кибербезопасности, где страна во многом зависела от российских специалистов. Кибератаки США, предшествовавшие операции по захвату Мадуро, привели к масштабным отключениям электроэнергии в Каракасе, что, по оценке властей, стало еще одним свидетельством уязвимости существующей системы защиты.

