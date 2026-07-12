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Ждать ли аномальной жары в Беларуси

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  • 12.07.2026, 9:40
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Ждать ли аномальной жары в Беларуси

Прогноз погоды на неделю.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире госТВ сказал, ждать ли белорусам аномальной жары после ливней на неделе с 13 по 19 июля.

- После капризных, не по-летнему холодных дней тепло возвращается. Температура вернется в норму. Но аномальный жары не предвидится, - обращает внимание синоптик.

По его словам, будет золотая середина. Вместе с тем циклоны принесут в страну ливни, дожди, грозы, местами вероятен порывистый ветер.

В понедельник, 13 июля, на погоду окажут влияние влажные воздушные массы и атмосферные фронты. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны гроз. Не исключен и слабый туман. Ветер окажется северо-западный, северный, временами порывистый. В ночные часы ожидается от +14 до +19 градусов. Днем будет от +20 градусов по юго-восточной части до +27 градусов по северо-западной.

Во вторник, 14 июля, будет облачно с прояснениями, в ночные и утренние часы по северу страны, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный, а временам порывистый. Ночью прогнозируется от +13 до +18 градусов. Днем температура воздуха составит от +21 градуса по западу и до +28 градусов по востоку.

В среду, 15 июля, за погоду в Беларуси начнет отвечать область высокого атмосферного давления. Однако по западной части и далее сохранится влияние атмосферного фронта, из-за которого пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер по-прежнему будет западный, северо-западный, порывистый. В ночные часы температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, а днем ожидается от +22 градусов по западу и до +28 градусов по востоку.

Согласно предварительным данным, в четверг, 16 июля, погоду в Беларуси начнет определять антициклон с центром над Скандинавией. Ветер прогнозируется северо-восточный, порывистый. Возможен туман. В ночные часы будет от +12 до +17 градусов. Днем ожидается от +23 градусов по восточной части и до +28 градусов по югу страны.

В пятницу, 17 июля, облачная с прояснениями погода будет оставаться под влиянием области высокого атмосферного давления. Пройдут локальные кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер окажется юго-восточный. Ночью прогнозируется от +13 до +17 градусов. Днем температура воздуха будет от +23 градусов по северу и до +28 градусов по югу.

- В выходные погодой станут управлять влажные, неустойчивые, воздушные массы с Балтийского моря, а это значит, что без осадков не обойдется, - подчеркивает синоптик.

В субботу, 18 июля, будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет восточный. Температура воздуха ночью окажется от +13 до +18 градусов. Днем прогнозируется от +24 до +29 градусов.

В воскресенье, 19 июля, погода в стране изменится: будет облачно и дождливо. Ветер окажется северо-восточным. Ночью прогнозируется от +12 градусов. Днем окажется от +20 градусов по северо-западу и до +28 градусов по юго-востоку.

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