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Почему о новых китайских истребителях известно больше, чем об американских

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  • 12.07.2026, 10:04
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Почему о новых китайских истребителях известно больше, чем об американских
Фото: Getty Images

Пекин сам невольно способствует этому.

Развитие открытых источников информации кардинально изменило подход к изучению китайской армии. Если во времена холодной войны сведения о советских вооружениях добывались преимущественно силами спецслужб, то сегодня значительную часть данных о новейших разработках Китая аналитики получают благодаря спутниковым снимкам, публикациям в интернете и даже случайным фотографиям очевидцев, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org.

Поводом для новой волны обсуждений стал июльский запуск китайской баллистической ракеты с подводной лодки. Эксперты сразу начали спорить, испытывался ли комплекс JL-2 или более современный JL-3. Сам факт такой дискуссии показывает, насколько подробно специалисты способны анализировать вооружения КНР без доступа к секретной информации.

По мнению аналитиков, Пекин сам невольно способствует этому процессу. Официальные видеоролики Народно-освободительной армии Китая тщательно изучаются покадрово: фон, здания и элементы местности позволяют определить места дислокации новой техники. Дополнительную информацию дают пользователи китайских соцсетей, публикующие фотографии верфей, аэродромов и военных объектов.

Так, снимки с борта пассажирских самолетов помогли исследователям сделать вывод, что следующий китайский авианосец, вероятно, получит ядерную энергетическую установку. А запись автомобильного видеорегистратора случайно запечатлела испытания новейшего истребителя, благодаря чему сегодня о перспективных китайских самолетах известно даже больше, чем о разрабатываемом американском F-47.

Важную роль играют и коммерческие спутниковые сервисы, позволяющие отслеживать строительство военных баз, шахт для ракет и новых кораблей практически в режиме реального времени. В результате к анализу китайской армии подключились не только государственные структуры, но и независимые исследователи, университеты и аналитические центры.

Однако специалисты подчеркивают, что открытые источники позволяют хорошо оценить военные возможности Китая, но гораздо хуже отвечают на главный вопрос — как именно Пекин намерен использовать стремительно растущую военную мощь. Именно понимание политических намерений, а не количества новых кораблей или самолетов, сегодня считается ключевой задачей для стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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