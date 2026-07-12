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Российский олигарх как предвестник перемен?

  • Арсений Яценюк
  • 12.07.2026, 10:51
  • 1,236
Российский олигарх как предвестник перемен?
Андрей Мельниченко
Фото: ТАСС

Очередное непонимание природы современной России.

Российский олигарх как предвестник перемен? Издание The Economist, которое я ценю уже десятилетие, опубликовало материал о российском олигархе Андрее Мельниченко, поместив его фото на обложке с заголовком: «Человек, который изменит Россию».

Зачем это интервью самому Мельниченко и почему он потратил более 60 часов на беседы с журналистом Аркадием Островским — мне совершенно понятно. Находящийся под санкциями миллиардер эпохи Путина, квантовый физик по образованию, который, как и большинство российских олигархов, заработал свое состояние не на искусственном интеллекте или квантовых компьютерах, а на эксплуатации природных ресурсов, получил уникальную возможность позиционировать себя в одном из самых авторитетных мировых изданий как голос разума.

Он пишет о четырех сценариях будущего России: хаос, вассальная зависимость от Запада, вассальная зависимость от Китая или превращение в Северную Корею. Как и Путин, он говорит о необходимости сохранения российского суверенитета — возможно, другими словами, но в рамках той же логики. Право The Economist — решать, кого выносить на обложку и какие заголовки давать. Мое право как читателя — оценивать прочитанное.

Личность самого Мельниченко меня мало интересует. Разве что у него мать — украинка, а сам он — как иллюстрация российской элиты: десятилетиями жил в Швейцарии, изредка наведывался в Россию между путешествиями на своей суперъяхте, а теперь размышляет о ее будущем.

Но появление этого материала, как и его последующее оживленное обсуждение с главным редактором The Economist в подкасте The Insider, меня не разозлило. Оно меня разочаровало.

Не потому, что я ожидаю, будто Мельниченко способен изменить Россию. Это вряд ли кто-то всерьез рассматривает.

Разочаровывает другое. Во всем материале практически нет места величайшей трагедии современной Европы — преступной войне России против Украины. Нет разговора о миллионах сломанных судеб, о пролитой крови, о разрушенных городах, об ответственности.

Нет морального измерения. Нет даже намека на раскаяние или угрызения совести.

То, что там почти нет критики Путина, еще можно объяснить. Страхом. Да и вряд ли подобное интервью вообще было бы возможным без молчаливого согласия российских властей.

Больше всего же разочаровывает другое — очередное непонимание природы современной России. Как человек, много лет работающий в сфере realpolitik, скажу простую вещь: аморальность и цинизм в конечном итоге разрушают личности, общество и государство. Не стоит их легитимизировать.

Арсений Яценюк, «Фейсбук»

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