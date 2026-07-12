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МИД РФ набросился на Сербию

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  • 12.07.2026, 11:22
МИД РФ набросился на Сербию

Из-за выступления главы украинской Верховной Рады в Белграде.

МИД России выразил недовольство властям Сербии после выступления председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на конференции стран — кандидатов на вступление в Евросоюз, которая состоялась в Белграде.

В заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством, говорится, что Москва возмущена отсутствием реакции сербской стороны на выступление украинского политика, которое там назвали «враждебными антироссийскими эскападами».

Ранее Стефанчук выступил на мероприятии в столице Сербии с речью, в которой затронул тему российской агрессии против Украины.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре, где участвовал президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Москва якобы больше не намерена доверять Западу в вопросах возможного переговорного процесса.

По словам российского министра, «запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно».

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