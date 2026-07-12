МИД РФ набросился на Сербию

МИД РФ набросился на Сербию1
- 12.07.2026, 11:22
Из-за выступления главы украинской Верховной Рады в Белграде.
МИД России выразил недовольство властям Сербии после выступления председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на конференции стран — кандидатов на вступление в Евросоюз, которая состоялась в Белграде.
В заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством, говорится, что Москва возмущена отсутствием реакции сербской стороны на выступление украинского политика, которое там назвали «враждебными антироссийскими эскападами».
Ранее Стефанчук выступил на мероприятии в столице Сербии с речью, в которой затронул тему российской агрессии против Украины.
Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги саммита НАТО в Анкаре, где участвовал президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что Москва якобы больше не намерена доверять Западу в вопросах возможного переговорного процесса.
По словам российского министра, «запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно».