Лавров обвинил Украину во вмешательстве в конфликты в Африке 11.07.2026, 3:00

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Глава МИД РФ пожаловался на Киев коллеге из Бурунди.

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о попытках Украины вмешаться в африканские конфликты с целью дестабилизации ситуации в «дружественных» России странах. Об этом он сообщил по итогам переговоров с коллегой из Бурунди Эдуардом Бизиманой.

В качестве примера он привел конфликт на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). По словам Лаврова, «зарубежные представители», в том числе Украины, оказывают поддержку группировке М23 («Движение 23 марта»), противостоящей армии ДРК.

«Украинцы в слишком большом количестве конфликтов на африканском континенте пытаются выступать на стороне сил, противостоящих законному правительству, только лишь для того, чтобы утвердить себя в качестве фактора политики на африканском континенте <...> И, главное, сделать неприятности для дружественных России стран», — подчеркнул Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что основной целью подобных действий является создание проблем для властей стран Африки, поддерживающих отношения с Россией.

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