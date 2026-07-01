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В Индии мужчина почти 40 лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях

  • 11.07.2026, 2:46
В Индии мужчина почти 40 лет бесплатно жил в пятизвездочных отелях

Он представлялся гидом.

В Индии задержали афериста, который останавливался в роскошных отелях по всей стране и не платил за проживание. Об этом пишет Times of India.

Речь идет о 69-летнем Бингсоне Джоне, которого подозревают в серии афер. По данным полиции, он десятилетиями останавливался в пятизвездочных гостиницах под вымышленными именами, жил там по несколько дней, а затем исчезал, не оплачивая счета.

Его задержали после попытки уйти незамеченным из отеля в Райпуре, где Джон прожил два дня. Он попросил у персонала ноутбук якобы для «срочной работы» и скрылся вместе с устройством и без оплаты, но был пойман после жалобы сотрудников.

Полиция утверждает, что с начала 1990-х годов Джон мог обмануть около 300 отелей в более чем десяти штатах, выдавая себя за гида, преподавателя английского или инструктора по йоге.

Также уточняется, что почти 15 лет аферист провел в местах лишения свободы, называя тюрьму своим «домом для отдыха». Сейчас в его отношении начато новое расследование, устанавливаются эпизоды мошенничества, к которым мужчина был причастен.

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