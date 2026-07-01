Линдси Грэм: Трамп видит Украину в лагере победителей 11.07.2026, 1:04

ЛИНДСИ ГРЭМ

AP PHOTO/VADIM GHIRDA

Президент США потрясен эффективностью и стойкостью украинского народа на поле боя.

Американский президент Дональд Трамп потрясен эффективностью и стойкостью украинского народа на поле боя, поэтому стал более позитивно высказываться об Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил сенатор США Линдси Грэм на брифинге в Киеве.

Американский сенатор подчеркнул, что Трампу нравятся победители, и сейчас он видит Украину именно в этом лагере.

По его словам, политик был глубоко удивлен способностью украинцев переломить ход войны.

«Я не хочу говорить за президента Трампа, но он был просто поражен успехом украинского народа, который борется за собственную свободу. Он был поражен тем, как они оказались на высоте на поле боя, как они переломили ход войны, как они смогли так эффективно вести ее», - отметил Грэм.

Он добавил, что Трампа также заинтересовали создаваемые в Украине новейшие технологии и возможность их дальнейшего использования для помощи США.

Несмотря на успехи ВСУ на фронте, американский политик считает, что окончательную точку в противостоянии поставит дипломатия. Однако для этого у Украины должна быть сильные позиции.

«Вы не собираетесь выиграть эту войну исключительно на поле боя. Однако Украина действительно оказывает большое давление на Россию. Моя надежда - положить конец этой войне с помощью дипломатии. И чем больше рычагов влияния мы имеем на Путина, тем лучше», - объяснил сенатор.

По мнению Грэма, сейчас есть подходящий момент для усиления Украины путем обмена технологиями. Это вместе с отказом мира от дешевой российской нефти и газа поможет Трампу завершить войну.

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