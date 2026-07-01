Кениец побил державшийся 27 лет мировой рекорд в беге на 1000 м
- 11.07.2026, 0:59
Предыдущий рекорд принадлежал также кенийцу.
Кенийский бегун Эммануэль Ваньйони установил мировой рекорд на дистанции 1000 м на этапе «Бриллиантовой лиги» по легкой атлетике в Монако.
Он показал время 2 минуты 11,83 секунд, побив предыдущее достижение соотечественника Ноа Нгени (2.11,96), которое держалось с 1999 года.
Дистанция 1000 м редко входит в медальный зачет на крупных турнирах и не входит в программу Олимпийских игр или чемпионатов мира.
Ваньйони является Олимпийским чемпионом (2024) и чемпионом мира (2025) на 800 метров.