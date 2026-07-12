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Белорусов предупредили о возможных перебоях с электричеством

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  • 12.07.2026, 10:14
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Белорусов предупредили о возможных перебоях с электричеством

Из-за непогоды.

В Беларуси в субботу, 12 июля, ожидается ухудшение погодных условий. В МЧС предупредили, что грозы и сильный ветер могут привести к повреждению линий электропередачи и связи, перебоям с электроснабжением, подтоплениям и осложнению дорожной обстановки.

По данным ведомства, из-за непогоды возможны отключения электричества в отдельных населенных пунктах, нарушения в работе связи, а также возникновение пожаров и локальных подтоплений. Водителей также предупредили о снижении видимости и ухудшении условий для движения.

Синоптики прогнозируют на большей части страны кратковременные дожди, местами с грозами. Днем на северо-востоке Беларуси ожидаются сильные осадки, а утром в отдельных районах возможен туман.

Во время гроз порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +18 до +24 градусов, на севере страны — до +26.

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