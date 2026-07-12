Белорусов предупредили о возможных перебоях с электричеством 1 12.07.2026, 10:14

1,166

Из-за непогоды.

В Беларуси в субботу, 12 июля, ожидается ухудшение погодных условий. В МЧС предупредили, что грозы и сильный ветер могут привести к повреждению линий электропередачи и связи, перебоям с электроснабжением, подтоплениям и осложнению дорожной обстановки.

По данным ведомства, из-за непогоды возможны отключения электричества в отдельных населенных пунктах, нарушения в работе связи, а также возникновение пожаров и локальных подтоплений. Водителей также предупредили о снижении видимости и ухудшении условий для движения.

Синоптики прогнозируют на большей части страны кратковременные дожди, местами с грозами. Днем на северо-востоке Беларуси ожидаются сильные осадки, а утром в отдельных районах возможен туман.

Во время гроз порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +18 до +24 градусов, на севере страны — до +26.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com