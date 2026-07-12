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Сенатор США Линдси Грэм умер после внезапной болезни

21
  • 12.07.2026, 9:45
  • 12,366
Сенатор США Линдси Грэм умер после внезапной болезни
Линдси Грэм
Фото: Bloomberg

Он был одним из главных критиков Путина.

Американский сенатор-республиканец и друг Украины Линдси Грэм скончался вечером 11 июля, сообщили в его офисе.

В сообщении, опубликованном офисом сенатора в X, сказано, что он скончался после «короткой и внезапной болезни». Ему был 71 год.

«Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит о приватности в это невероятно сложное время», — сказано в сообщении.

10 июля Линдси Грэм был с визитом в Украине и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Конгресса, пишет New Voice.

Сенатор объявил, что ему и коллегам удалось достичь согласия с Белым домом относительно новой версии законопроекта о санкциях против России, соавтором которого он был. Принятие пакета санкций, по его словам, позволило бы США получить дополнительные инструменты для поддержки обороноспособности Украины, в частности в сфере противодействия баллистическим ракетам.

Линдси Грэм также посетил производство украинской технологическо-оборонной компании SkyFall.

Грэма называли одним из самых ярых противников Москвы в американской политике. Еще на восьмой день полномасштабной войны сенатор Линдси Грэм заявил в эфире Fox News: «Надеюсь, кто-то в России поймет, что он [Владимир Путин] разрушает страну, и вам нужно устранить этого парня любыми возможными способами».

Когда Трамп пообещал ввести 100%-е пошлины против Москвы и ее торговых партнеров, если мирное соглашение по Украине не будет достигнуто за 50 дней, Грэм тут же поддержал — и эту риторику, и самого Трампа.

«Путин, твой черед близится, Дональд Трамп <…> собирается как следует надрать тебе зад», — сказал Грэм и добавил, что на месте Путина «поскорее бы сел за стол переговоров».

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