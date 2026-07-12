Война пришла к порогу Путина 3 12.07.2026, 10:24

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Многие россияне впервые начали ощущать последствия войны.

Кампания украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам все заметнее сказывается на ситуации внутри России, вызывая дефицит топлива в различных регионах страны. Об этом сообщает Fox News.

Российский блогер Максим Кац заявил в интервью телеканалу, что многие россияне впервые начали ощущать последствия войны в повседневной жизни.

«Это первый случай, когда жители России видят влияние войны не только на стоимость топлива, но и на его доступность. Бензин становится сложно купить, и это очень важный фактор для страны», — отметил он.

По мнению Каца, топливный кризис подрывает попытки Кремля представить войну как событие, не затрагивающее жизнь большинства граждан, особенно накануне выборов в Государственную думу.

«Путин пытался убедить россиян, что Москва продолжит жить обычной жизнью и война останется где-то далеко. Но когда ее последствия приходят домой, ситуация меняется», — подчеркнул он.

При этом Кац считает, что российские власти будут и дальше отдавать приоритет снабжению армии топливом, даже если гражданское население столкнется с его нехваткой.

«Топливо для танков найдется. Вопрос в том, сможет ли Кремль сохранить контроль над ситуацией внутри страны», — заявил он.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип М. Бридлав также считает, что украинские удары уже оказывают ощутимое влияние на Россию.

По его словам, атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры привели к значительному сокращению производства топлива — по некоторым оценкам, почти на треть. Кроме того, Москве приходится перебрасывать дополнительные силы противовоздушной обороны для защиты стратегических объектов, что снижает возможности российских войск на линии фронта.

В то же время эксперты отмечают, что потенциал этой стратегии ограничен. Россия продолжает получать значительные доходы от экспорта энергоносителей, прежде всего сжиженного природного газа.

Как отмечает Fox News со ссылкой на исследование немецкой экологической организации Urgewald, с января по май 2026 года страны Евросоюза приняли 114 из 118 партий СПГ, отправленных с проекта «Ямал СПГ». Общий объем поставок составил 8,37 млн тонн, а их ориентировочная стоимость — около 5,7 млрд долларов.

По оценке представителя Urgewald Александра Кирка, за первую половину 2026 года платежи стран ЕС за поставки российского СПГ в рамках проекта «Ямал СПГ» могут приблизиться к 7 млрд долларов.

Несмотря на это, аналитики отмечают, что украинские удары уже создали серьезную нагрузку на российскую топливную систему и осложнили попытки Кремля оградить население от последствий войны. По мнению Fox News, главный вопрос теперь заключается не в том, способна ли Украина наносить ущерб экономической основе России, а в том, какое давление смогут выдержать российская экономика и политическая система.

Тем временем Reuters сообщает, что производство бензина в России сократилось до уровня, покрывающего лишь около 65% сезонного спроса. По данным агентства, текущий дефицит топлива оценивается в 40–45 тыс. тонн в сутки, что составляет примерно 35% от необходимого объема. Для сравнения, в июне этот показатель составлял около 25%.

В свою очередь Financial Times оценивает, что нехватка бензина уже напрямую затрагивает около 50 млн жителей России — примерно 35% населения страны.

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