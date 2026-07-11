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Российский моряк снял атаку на танкер в Азовском море

  • 11.07.2026, 19:10
Российский моряк снял атаку на танкер в Азовском море
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО: AFP

На кадрах видны взрывы и горящие суда «теневого флота».

В сети появились видеозаписи, на которых очевидцы запечатлели момент поражения российских танкеров в акватории Азовского моря.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», в ночь на 11 июля подразделения Сил обороны Украины в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала страны-агрессора нанесли удары по плавсредствам противника в Азовском море.

По имеющимся данным, было поражено 21 российский танкер.

На одном из видео российский моряк заснял взрыв рядом со своим судном во время атаки.

На других кадрах виден горящий танкер «теневого флота» РФ у берега.

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