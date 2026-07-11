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В Беларуси начали продавать новый китайский электроседан

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  • 11.07.2026, 19:18
  • 2,592
В Беларуси начали продавать новый китайский электроседан

Автомобиль стоит около $17 тысяч.

Официальный дистрибьютор Changan в Беларуси объявил цену на электрический седан UNI-L. Его позиционируют как одну из самых доступных электрических «четырехдверок» D-класса, официально представленных в стране, пишет Av.by.

Длина модели — 4 785 мм, ширина — 1 840 мм, высота — 1 470 мм, а колесная база достигает 2 765 мм. Автомобиль построен на фирменной переднеприводной электрической платформе. Электродвигатель развивает 143 л. с. Ёмкость тяговой батареи CATL составляет 51,9 кВт·ч. Заявленный запас хода — до 530 км (по китайскому циклу CLTC).

Для Changan UNI-L заявлены отделка салона перфорированной кожей, «парящая» центральная консоль, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и такой же диагонали мультимедийный экран, бесключевой доступ, Bluetooth Hands Free и многое другое.

Стоит седан 49 900 рублей (примерно 17 445 долларов в эквиваленте).

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