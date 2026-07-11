«Такое не каждый осилит» 11.07.2026, 18:57

Белорусы высказались про сбор ягод на продажу.

Семья минчан рассказала, как заработала на чернике 700 рублей ($245) за пять дней.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:

«700 рублей за 5 дней - это нищета нищетовая. За кассой в «Евроопте» больше получают».

«Сборка черники руками - это тяжёлый физический труд. Не каждый осилит набрать ведро. А ведь надо как-то добраться до леса, до черничника, собрать ягоду на коленках или вприсядь. Далее вернуться из леса с грузом. А на продажу ещё всё приготовить и добраться до места продажи и продать».

«Ребята - молодцы! Спасибо вашему труду - люди будут с полезной ягодой! Черника очень полезна для глаз».

«Кхм... 700 руб на 2 человека? Это не большие деньги. 700/2/5х22=1500 в месяц? В Польше 3520 минимально».

«На еду не хватает. Переходим на подножный корм».

«Выгодней всего на продажу собирать белые грибы. Но тут важно знать места. Не один здравомыслящий человек вам их не раскроет,даже за деньги. Лично я за лето,не напрягаясь(собираю после основной работы в неспешном темпе) делаю чисто на белых грибах 5000-7000 белок (продаю по 90 р за кг)».

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