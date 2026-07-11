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Семья минчан заработала на чернике 700 рублей за пять дней

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  • 11.07.2026, 13:36
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Семья минчан заработала на чернике 700 рублей за пять дней

Оказалось, ягоды весьма востребованы.

Минчане Виктория и Артем собрали в лесу чернику для себя — и на авось опубликовали в Threads объявление о продаже ягод. Оказалось, черника весьма востребована. О неожиданной прибыли, встрече с лосем и клещами минчане рассказали MYFIN.

«А что скажут люди?» Боялись предлагать ягоды на продажу

Виктории 27 лет, и она индивидуальная предпринимательница. Артему 31 год, он занимается электрикой в найме. Пара отмечает, что подзаработать на чернике вышло совершенно случайно.

Фото: myfin.by

«Мы приехали в деревню на выходные и пошли в лес насобирать ягод для себя. Потом без особых ожиданий решили опубликовать объявление о продаже черники в соцсети. Сразу же пришел один заказ, а потом и второй. Наш эксперимент быстро вышел из-под контроля».

Заявить в интернете о продаже было немного страшно: мысль «что же скажут люди» не выходила из головы.

Фото: myfin.by

Ребят удивил спрос на чернику. Заказчики хотели покупать ягоды не по два-три литра, а сразу по пять. Некоторые и вовсе писали с просьбой продать десять литров черники. Многим пара отказала, поскольку ягоды собирают вручную и не справились бы с такими объемами. Чистую чернику без веток и листвы продавали по 20 рублей за литр. Пятилитровое ведро уходило за 100 рублей с доставкой до подъезда.

«Сейчас я вижу объявления и с более низкой ценой, но это непростой труд, поэтому продавать дешевле мы не хотели. Поскольку собирали не специальными комбайнами, а вручную, то скорость была далека от космической. С семи утра до часу дня удавалось набрать всего пять-шесть литров».

Абсолютно все покупатели пришли из Threads. Многих не устраивала стоимость: одни отмечали, что на рынке чернику продают в два раза дешевле, а другие говорили, что не могут себе позволить купить сразу пять литров за такую цену, но один-два возьмут с удовольствием.

Фото: myfin.by

«Самое сложное — рано проснуться!»

Ходить в лес героев научили бабушки и дедушки, к которым ребята, будучи детьми, частенько приезжали погостить летом. С тех самых пор Виктория и знает ягодные места. Каждые выходные пара ездит к дедушке в деревню в Борисовском районе, где находятся проверенные полянки.

«Я с детства привыкла: если планируется поход в лес, то встать нужно в четыре утра, а в пять уже выйти из дома, чтобы успеть собрать ягоды до пика жары. Кроме того, у бабушки было хозяйство и огород. Конечно, нужно было успеть помочь и с этим».

Чтобы собирать с низкорослого растения, требуется выносливость, хорошая физическая форма и даже отвага. Виктория отмечает, что тяжелее всего приходилось спине, несмотря на использование небольшого стула. В лесу пару подстерегали и другие трудности. Например, репелленты и закрытая одежда не всегда спасали от клещей и комаров. До укусов дело не дошло, но снимать с себя кровососущих все-таки пришлось.

Фото: myfin.by

Дал о себе знать и хозяин борисовских полян — лось, появившийся всего в пятидесяти метрах от сборщиков ягод. Внезапная встреча прошла мирно, хотя раньше сохатых так близко они не видели. К тому же Виктория панически боится змей и очень рада, что хотя бы они не решились познакомиться поближе.

«Это не легкие деньги»

За пять дней пара заработала 700 рублей. При этом два дня героиня ходила в лес одна. Несмотря на ягодный успех, пара решила этим летом больше не собирать чернику на продажу — слишком много забот в городе. На своей странице в Threads девушка создала ветку, где другие сборщики оставили свои контакты для потенциальных покупателей.

Фото: myfin.by

«Уезжая из леса, я сказала ему спасибо за такие щедрые дары. Заработанная сумма — неплохое подспорье для быта. Если бы мы занялись сбором ягод всерьез и взяли отпуска на сезон черники, то заработали бы гораздо больше».

По словам минчан, в этом году в лесу богатый урожай черники. Главное, знать хорошие места и не лениться. Виктория отмечает: ягод хватит всем.

Повторят ли минчане свой эксперимент в следующем сезоне? Виктория не может дать однозначного ответа и считает, что все будет зависеть от урожая и желания, поскольку этот способ заработка легким точно не назовешь.

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