Украинские ракеты громят россиян в Донецке

Украинские ракеты громят россиян в Донецке1
- 11.07.2026, 13:29
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Видеофакт.
Силы обороны Украины нанесли удар по российским военным объектам на окраинах временно оккупированного Донецка с использованием отечественных ракет Fire Point. Об этом 7 июля сообщил в Facebook 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
По информации корпуса, операцию провели военнослужащие 237-го отдельного батальона беспилотных систем, атаковав один из ключевых логистических узлов российских войск на оккупированной части Донецкой области.
Как утверждают в ВСУ, в результате удара были уничтожены цех по сборке и подготовке к применению FPV-дронов и тяжелых беспилотников, а также склады с наземными роботизированными комплексами. Кроме того, ракеты поразили место размещения личного состава российской армии.