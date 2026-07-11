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Украинские ракеты громят россиян в Донецке

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  • 11.07.2026, 13:29
  • 2,752
Украинские ракеты громят россиян в Донецке

Видеофакт.

Силы обороны Украины нанесли удар по российским военным объектам на окраинах временно оккупированного Донецка с использованием отечественных ракет Fire Point. Об этом 7 июля сообщил в Facebook 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

По информации корпуса, операцию провели военнослужащие 237-го отдельного батальона беспилотных систем, атаковав один из ключевых логистических узлов российских войск на оккупированной части Донецкой области.

Как утверждают в ВСУ, в результате удара были уничтожены цех по сборке и подготовке к применению FPV-дронов и тяжелых беспилотников, а также склады с наземными роботизированными комплексами. Кроме того, ракеты поразили место размещения личного состава российской армии.

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