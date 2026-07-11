Девушка Ямаля попросила его выйти в финал ЧМ-2026 ради… Джастина Бибера 11.07.2026, 14:12

Фото: betnews.by

Она — фанатка певца.

Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия дополнительно мотивировала футболиста сборной Испании выйти в финал чемпионата мира-2026, попросив его сделать это ради выступления канадского певца Джастина Бибера, пишет betnews.by.

— Моя любовь, сделай все, что угодно, чтобы попасть в финал. Ты меня слышишь? Все, что угодно! — написала Гарсия в соцсети.

Бибер станет одним из артистов, которые 19 июля выступят в перерыве финального матча ЧМ-2026 наряду с Мадонной, Шакирой и южнокорейской группой BTS.

Чтобы попасть в финал, сборной Испании необходимо одолеть в полуфинале французов. Эта игра пройдет 14 июля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com