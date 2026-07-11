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Девушка Ямаля попросила его выйти в финал ЧМ-2026 ради… Джастина Бибера

  • 11.07.2026, 14:12
Девушка Ямаля попросила его выйти в финал ЧМ-2026 ради… Джастина Бибера
Фото: betnews.by

Она — фанатка певца.

Девушка Ламина Ямаля Инес Гарсия дополнительно мотивировала футболиста сборной Испании выйти в финал чемпионата мира-2026, попросив его сделать это ради выступления канадского певца Джастина Бибера, пишет betnews.by.

— Моя любовь, сделай все, что угодно, чтобы попасть в финал. Ты меня слышишь? Все, что угодно! — написала Гарсия в соцсети.

Бибер станет одним из артистов, которые 19 июля выступят в перерыве финального матча ЧМ-2026 наряду с Мадонной, Шакирой и южнокорейской группой BTS.

Чтобы попасть в финал, сборной Испании необходимо одолеть в полуфинале французов. Эта игра пройдет 14 июля.

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