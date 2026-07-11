Очень примитивно1
- Сергей Пархоменко
- 11.07.2026, 14:47
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О путинском послании.
Прочел так называемую «колонку Мельниченко» в журнале The Economist.
Я считаю, что это совершенно путинское послание, задуманное и созданное внутри вот этого гнилого путинского «мозгового центра». Фараон ищет альтернативных каналов связи, одного Абрамовича ему стало мало (ну и Абрамович оказался не столь эффективен, как ему мечталось). Вот теперь попробовал нового гонца. Передал через него все свои условия и ограничения.
Главная фраза, на мой взгляд, вот эта – в сущности, очень плоская и затасканная, много раз использованная в разных ситуациях: “Выбор для внешних игроков — не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чьё поведение предсказуемо, и Россией, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии.”
Ну то есть – держите меня четверо. Нравлюсь я вам, не нравлюсь, берегите меня, цените меня, соглашайтесь со мной, а то без меня неизвестно, кто придет, и неизвестно, чего наделает, вы еще пожалеете…
Очень примитивно, по-моему. Хотя вокруг наворочено полно всяких сложных слов и многоэтажных конструкций.
Фараон жить хочет, надеется выскочить как-нибудь, усидеть.
Сергей Пархоменко, Telegram