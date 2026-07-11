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Трамп резко изменил позицию по Ирану

  • 11.07.2026, 15:43
Трамп резко изменил позицию по Ирану
Фото: Getty Images

Вашингтон возвращается к жесткому давлению на Тегеран.

Президент США Дональд Трамп резко ужесточил риторику в адрес Ирана, заявив, что больше не доверяет руководству страны и сомневается в необходимости дальнейших переговоров. По его словам, власти Исламской Республики «лгут, обманывают» и не выполняют взятые на себя обязательства, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Еще несколько недель назад Вашингтон рассчитывал добиться соглашения по иранской ядерной программе. Однако, как отмечают американские СМИ, переговоры практически не продвинулись, а ситуация в регионе лишь обострилась.

Поводом для нового витка напряженности стали атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе, ответственность за которые США возлагают на Иран. После этого администрация Трампа отменила действие лицензии, позволявшей Тегерану экспортировать нефть, вернувшись к более жесткому санкционному режиму.

Дополнительные вопросы вызвали и спутниковые снимки, которые, по данным американских источников, свидетельствуют о строительных работах на подземном объекте Pickaxe Mountain. В Вашингтоне считают, что подобная активность противоречит ранее достигнутым договоренностям о сохранении статус-кво вокруг иранской ядерной программы.

Изменение позиции Белого дома особенно заметно на фоне недавних заявлений американских чиновников. В июне Трамп называл новое руководство Ирана «рациональным» и говорил, что с ним можно вести диалог. Вице-президент Джей Ди Вэнс также допускал возможность перезагрузки отношений между двумя странами.

Теперь президент США признает, что изменил мнение после личного знакомства с позицией иранской стороны. При этом он не исключает дальнейших переговоров, но одновременно заявляет о намерении «довести дело до конца».

По мнению ряда американских аналитиков, дальнейшие шаги Вашингтона могут включать усиление санкционного давления, расширение военного присутствия в районе Ормузского пролива и новые меры против нефтяной и ядерной инфраструктуры Ирана. Белый дом пока не сообщил, какой именно сценарий будет выбран.

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