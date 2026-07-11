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В Беларуси вводят новые правила приема в лицеи

  • 11.07.2026, 15:48
В Беларуси вводят новые правила приема в лицеи
Иллюстрационное фото

Изменения начнут действовать с 1 сентября.

С 1 сентября 2026 года в Беларуси вступят в силу обновленные правила приема в лицеи при университетах. Соответствующие изменения внесены постановлением Министерства образования.

Одним из главных нововведений станет вступительный экзамен по истории Беларуси для абитуриентов, поступающих на профиль, где углубленно изучается предмет «История Беларуси в контексте всемирной истории».

Еще одно важное изменение касается выпускников, которые участвовали в конкурсе в Лицей БГУ, но не смогли пройти по конкурсу. Теперь они смогут поступать в другие лицеи или университетские лицеи без повторной сдачи вступительных испытаний, если совпадают профильные предметы.

Также скорректированы сроки подачи документов. Для поступающих в X класс заявления будут принимать с 12 по 15 июня, дополнительный прием пройдет с 10 по 15 июля, а на свободные места в XI класс документы можно будет подать с 12 июня по 17 августа.

Изменились и сроки зачисления. Приказы о приеме в Лицей БГУ должны быть подписаны не позднее 7 июля, а в остальные лицеи при университетах — не позднее 10 июля.

Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

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