Нападающий сборной Беларуси может переехать в чемпионат Норвегии 11.07.2026, 15:39

Владислав Морозов

К Владиславу Морозову проявляет интерес клуб Элитсерии.

Еще один белорусский футболист может продолжить карьеру на Западе. К 25-летнему форварду Владиславу Морозову проявляет серьезный интерес один из клубов норвежской Элитсерии.

Права на Владислава Морозова принадлежат португальской «Ароке», контракт действует до лета 2027 года, но прошлый сезон он провел в датском «Колдинге», выступающем во втором дивизионе. Получилось удачно: в 21 матче белорусский форвард забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Сейчас Морозов вернулся в расположение «Ароки». 11 июля команда Морозова проиграла в товарищеском матче «Риу Аве» 1:2, а Владислав вышел на замену и отметился забитым голом. Однако, скорее всего, надолго в Португалии он не задержится.

Как рассказал Onlíner представитель футболиста Валерий Русецкий, интерес к нападающему проявляют сразу несколько европейских клубов, в основном из стран Скандинавии. Наиболее предметный — со стороны норвежского «Старта» из Кристиансанна. После пятилетнего перерыва команда вернулась в элитный дивизион, но пока замыкает турнирную таблицу, занимая 16-е место.

Клубы готовы приступить к переговорам. По словам Валерия Русецкого, сам Морозов также не против продолжить карьеру в Норвегии.

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