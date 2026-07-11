Die Zeit: Лукашенко попал в ловушку 2 11.07.2026, 8:38

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Диктатор критически слаб.

Киев кардинально изменил тактику сдерживания северного соседа, перейдя от дипломатического сдерживания к жестким ультиматумам. Лукашенко пытается избежать прямого вступления в войну против Украины на фоне беспрецедентного давления со стороны России. Угроза тотального уничтожения белорусской критической инфраструктуры со стороны Киева заставляет диктатора осторожно маневрировать между жесткими требованиями Кремля и собственной безопасностью.

Об этом пишет Die Zeit.

Смена риторики и внешнее давление

Авторы статьи обратили внимание, что когда Лукашенко начинает постоянно повторять одну и ту же фразу, следует быть максимально осторожным, ведь правдой может оказаться совершенно противоположное. В последние недели он настойчиво повторяет тезис о том, что не позволит втянуть Беларусь в российско-украинскую войну.

Это заявление Лукашенко озвучил перед выпускниками офицерского училища в Минске, пообещав не отправлять их «в эту бойню». Аналогичные заверения по поводу нежелания войны прозвучали во время встречи с российским послом, в пространном интервью арабскому телеканалу Al Arabiya, а также на нескольких публичных пресс-конференциях в июне.

Несмотря на эти миролюбивые заявления, европейские правительства и Украина продолжают с серьезным беспокойством наблюдать за ситуацией в Беларуси. Несколько европейских чиновников сообщили о постоянном росте давления со стороны России на белорусского правителя с целью принудить его к более активному участию в военной кампании против Украины.

Почувствовав это напряжение, президент Франции Эмманюэль Макрон даже звонил в Минск, чтобы лично предупредить о катастрофических последствиях возможного вступления в войну. После этого Александр Лукашенко на целых два дня уединился с Владимиром Путиным в его отдаленной резиденции на Валдае, откуда без комментариев полетел в Китай.

Баланс сил и роль Беларуси

Александр Лукашенко, который удерживает власть уже 31 год с помощью хитрости и силы, оказался в крайне сложной ситуации. В первые годы вооруженного конфликта он достаточно комфортно чувствовал себя в роли помощника, позволив российским войскам пройти через свою территорию для наступления на Киев в феврале 2022 года. Белорусские предприятия стабильно поставляли оружие и комплектующие для российского военно-промышленного комплекса, а с недавних пор начали продавать России еще и бензин, дефицит которого возник из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Однако непосредственное участие в боевых действиях страна на данный момент не принимает: с ее территории не взлетают российские боевые самолеты или дроны. Армия РФ использует только местные телебашни и ретрансляторы для лучшей навигации своих беспилотников во время дальних атак.

Однако ситуация на фронте меняется, и это делает положение белорусского диктатора все менее комфортным. Несмотря на колоссальные потери, продвижение российских войск остается минимальным, в то время как украинские дальнобойные дроны наносят огромный ущерб глубокому тылу РФ. В таких условиях открытие второго фронта или даже создание видимой угрозы с севера заставило бы украинское командование перебросить значительные силы на защиту границы, ослабив позиции на Донбассе.

Новая украинская стратегия сдерживания

На фоне этих событий украинское руководство кардинально изменило свой подход к соседнему государству, отказавшись от политики нейтральной сдержанности в пользу жесткого сдерживания. В первые годы войны президент Украины Владимир Зеленский пытался избегать каких-либо провокаций, ведь второй фронт на севере не отвечал интересам государства. Он годами игнорировал попытки контактов со стороны белорусской оппозиции, преимущественно находящейся в изгнании после жестокого подавления протестов в 2020 году.

Однако после стабилизации линии фронта и начала массового производства собственных дальнобойных дронов баланс сил между двумя лидерами существенно сместился в пользу украинского президента. В конце мая Зеленский публично предупредил о наличии 500 намеченных целей на территории Беларуси в случае ее вмешательства. В этот список вошли:

объекты критической инфраструктуры;

промышленные предприятия;

военные базы и опорные пункты

Риторика Киева продолжает обостряться, ведь Зеленский стремится не только предотвратить нападение, но и вытеснить Александра Лукашенко из роли российского сторонника. В конце июня украинский президент выдвинул жесткий ультиматум, требуя от Минска убрать из пограничной зоны усилители сигнала, позволяющие российским дронам терроризировать украинских гражданских. В случае отказа Киев пригрозил решить эту проблему самостоятельно.

Более того, в своем видеообращении Зеленский подчеркнул, что Украине известны все белорусские заводы, поставляющие России компоненты для бронетехники, ракетных систем и топливо для ведения войны. Все эти действия, по словам украинского лидера, автоматически втягивают Беларусь в войну.

Уязвимость диктатуры и последствия

Еще год назад такие резкие заявления со стороны Киева казались невозможными из-за крайне тяжелого положения украинской армии. Тогда Лукашенко чувствовал полную безопасность за спиной Путина и позволял себе называть украинского президента «гнидой» и «наркоманом». При этом сейчас белорусский правитель вынужден ориентироваться между ослабленным кремлевским диктатором и все более уверенным в себе украинским президентом.

Он избрал осторожный «средний путь» — воздерживается от словесной эскалации и неожиданно признал чрезвычайную уязвимость своей страны. В интервью Al Arabiya он заявил, что его страна лежит перед украинскими военными «как на тарелочке», поэтому Киеву нечего бояться. И хотя официальной публичной реакции на ультиматум по поводу ретрансляторов не было, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщил, что из четырех усилителей сигнала в рабочем состоянии остался только один.

Функцию публичного возмущения в адрес Украины Минск полностью делегировал своим российским партнерам. Министерство иностранных дел РФ назвало украинские угрозы дерзкими и бесстыдными, а спикер Путина выразил уверенность в способности Беларуси самостоятельно защититься от «совершенно агрессивных жестов». Однако реальность заключается в том, что у Беларуси на самом деле нет действенных средств для защиты от украинских ударных беспилотников среднего и дальнего радиуса действия, и в Москве это прекрасно понимают.

Эта критическая слабость может стать решающим фактором, который удержит Путина от принуждения своего союзника к вступлению в войну. В конце концов, целая страна с сохранившимися нефтеперерабатывающими заводами и стабильной поставкой оружия принесет российскому диктатору гораздо больше пользы, чем разрушенный союзник, который сам будет нуждаться в срочной военной защите, резюмируют авторы статьи.

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